É já este fim-de-semana que chega o tão esperado «Retro Matchday» da La Liga. A principal competição espanhola vai realizar, pela primeira vez na história, uma jornada completamente dedicada à ideia retro.

Entre os dias 10 e 13 de abril, todos os jogos – tanto da Liga (31.ª jornada) como da II Liga (35.ª jornada) – vão contar com um ambiente que recorda o passado.

Os clubes vão, portanto, entrar no relvado com camisolas retro. Estas edições especiais – que apaixonam qualquer adepto de camisolas desportivas – vão ajudar os adeptos a transportar-se para «outra era», como refere a La Liga.

Confira, na galeria associada, as edições retro especais dos clubes da La Liga.

Porém, toda a ideia retro não se centra apenas nos equipamentos. A própria bola, já apresentada, também será em homenagem ao passado. E mais: os próprios gráficos das transmissões serão inspirados nas décadas passadas.

«O objetivo é claro: os adeptos não assistirem apenas aos jogos, mas sentirem como se estivessem a viajar no tempo, vivendo o futebol de uma perspetiva emocional e sensorial diferente», referiu a La Liga em comunicado.

Porém, haverá exceções.

Este evento, aprovado pela grande maioria dos clubes, não contará com a participação de todos.

De acordo com o Diário Ás, equipas como o Real Madrid, Barcelona, Rayo Vallecano e Getafe não vão utilizar camisolas retro nesta jornada.

Ainda assim, os três últimos concordaram em participar nas atividades de promoção, tal como no desfile que aconteceu na Semana de Moda de Madrid há semanas. O esperado é que na próxima época já participem, também com camisolas retro, neste evento.

O Real Madrid, por sua vez, afastou-se complemente da iniciativa.

Confira todos os jogos desta jornada retro da La Liga.