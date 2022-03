Uma obra arquitetónica moderna e dotada da teconologia mais avançada. Assim será o novo Estádio Santiago Bernabéu, cuja construção continua em marcha ao mesmo tempo em o Real Madrid lá joga.

A nova casa da equipa merengue será equipada com a tecnologia mais recente de Wi-Fi 6 da Cisco, que terá mais de 1.2000 pontos de acesso Wi-Fi de última geração. Esta ligação é mais rápida e, não menos importante num local que poderá receber perto de 90 mil pessoas por jogo, reduz a congestão de tráfego. O resultado será melhorar toda a operação em dias de jogo e oferecer uma melhor experiência aos adeptos que poderão navegar sem barreiras e, deste modo, mostrarem também ao mundo aquilo que estão a viver de forma mais imediata.

O novo Bernabéu será equipado com mais de mil ecrãs alimentados pela solução IPTV de ponta da Cisco, que combina vídeo de alta definição com sinal digital de última geração. Esta ferramenta permitirá ao Real Madrid impulsionar as receitas, a ativação e o envolvimento dos fãs em todo o complexo. Saiba mais sobre o assunto no site da Away.