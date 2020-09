A primeira reunião entre a direção do Barcelona e os representantes de Lionel Messi acabou sem acordo. O clube não abdica do ano de contrato e do valor estabelecido na cláusula de rescisão (700 milhões); o pai e o advogado de Messi defendem que esse valor expirou a 10 de junho (data do final da temporada, antes das alterações provocadas pela pandemia) e que o ciclo do argentino em Barcelona acabou.



As únicas informações disponíveis são avançadas pelos jornais catalães, pois nenhuma das partes aceitou prestar declarações depois do final da reunião. Percebe-se que as posições estão extremadas e que muito terá de ser falado para que não haja uma rotura total.



Bartomeu, escrevem as publicações catalãs, ofereceu mais dois anos de contrato a Messi e garantiu que continuará a ser a cara e a alma do projeto do Barcelona, agora com Ronald Koeman no comando técnico.



Além de Bartomeu, o Barcelona esteve representado por Javier Bordas, vice-presidente, na reunião. O clube não levou nenhum advogado. Do lado de Messi esteve o seu pai, o seu irmão e o advogado Jorge Pecourt.



O dia foi longo, muito longo, em Barcelona. Começou com o pai de Messi a dizer que a continuidade de Leo é «difícil, difícil», e acabou com uma sensação de separação irreversível no ar.