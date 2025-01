Mais boas notícias para Kike Salas. Depois de já poder treinar com o Sevilha, o defesa de 22 anos viu agora o seu processo arquivado pela Real Federação Espanhola de Futebol [RFEF].

Alegadamente, Salas teria visto cartões amarelos propositadamente de forma a ajudar amigos com apostas desportivas.

A RFEF encerrou o caso devido ao facto pois o processo penal ainda está aberto, e terá de aguardar a conclusão do processo judicial para tomar uma decisão disciplinar.

Se Salas for formalmente acusado do crime pelo qual está a ser investigado, o jovem jogador do Sevilha poderá ser punido com uma pena de até cinco anos de suspensão e uma multa de 30.000 euros.

Kike Salas pode assim ser mais uma opção para o próximo jogo do Sevilha frente ao Espanhol de Barcelona. O clube andaluz está atualmente no 11.º lugar da Liga espanhola.