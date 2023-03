Ricardo Soares, o novo treinador do Estoril, considera que João Félix «pode ser um dos melhores jogadores do Mundo» a curto prazo, numa entrevista ao jornal catalão Mundo Deportivo. O treinador português diz que o internacional português já fez «alguns bons jogos» em Espanha, mas está convencido que vai mostrar muito mais no futuro.

«O João Félix tem um talento natural. É um jogador excelente e acredito que no futuro pode ser um dos melhores jogadores do mundo. Em Espanha fez alguns bons jogos, mas tem muito mais capacidade e tenho a certeza que o vai demonstrar no futuro porque estamos a falar de um jogador com um talento incrível, é fantástico», começou por analisar.

A verdade é que João Félix não se conseguiu afirmar em pleno no Atlético Madrid. «Talvez no início a adaptação não foi tão rápida como o Atlético e o mundo esperavam, mas não podemos esquecer que houve um grande acordo económico e há um peso nos números que tem um preço. Mas no futuro o João vai acabar por mostrar que os milhões foram bem investidos porque tem muita qualidade», reforçou.

Ricardo Soares também falou de Lino, jogador do Atlético Madrid que está cedido ao Valencia e o treinador conhece bem, depois de ter trabalhado com ele no Gil Vicente. «Creio que um jogador que pode encaixar perfeitamente no Atlético Madrid, porque é um jogador que tem compromisso, carácter e talento. Todos sabemos que o Atlético é um clube exigente taticamente, muito forte na transição ofensiva e defensiva, e ele tem esse compromisso e esse rigor. Combinando o talento que tem a experiência que está a adquirir, acho que pode vir a ser um jogador-chave para o Atlético», destacou.

A nível pessoal, Ricardo Soares destacou José Mourinho como principal referência, mas também destacou Pep Guardiola e os compatriotas Paulo Fonseca e Carlos Carvalhal, três treinadores que privilegiam o «futebol espetáculo», além de Carlo Ancelotti, neste caso «pela capacidade de liderança».