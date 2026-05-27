Enrique Riquelme apresentou oficialmente a candidatura à presidência do Real Madrid e entrou na corrida eleitoral com um discurso centrado na defesa dos sócios, várias críticas à atual gestão de Florentino Pérez e um pacote de medidas que promete mudar a realidade do clube madrileno.

Perante uma sala cheia, em Madrid, Riquelme explicou que o projeto está a ser preparado desde 2021 e insistiu na ideia que tem repetido desde que avançou para a corrida eleitoral: quer impedir que o Real Madrid se afaste do seu modelo associativo.

«O Real Madrid é global, mas continua a ser dos sócios. Entre 2006 e 2026 essa relação perdeu-se e o clube vai deixar de ser dos sócios com a privatização. Foi um dos motivos que me levou a avançar. Se for presidente, o Real Madrid voltará a ser dos sócios», afirmou.

O empresário apresentou depois várias medidas dirigidas aos associados. A principal passa pela redução de 50 por cento na quota de sócio até que o clube volte a conquistar a Liga dos Campeões. Riquelme anunciou também a abertura de um sorteio perante notário para atribuir 10 mil novos lugares anuais entre sócios, além de um novo modelo para cedência de lugares de época e maior transparência nas listas de espera.

«Tem de acabar o amiguismo e a relação entre o clube e os sócios tem de voltar a ser clara e próxima», defendeu.

Riquelme quer transformar a zona adjacente a Valdebebas, centro de treinos dos blancos, num espaço permanente para os adeptos e chamou-lhe «a cidade do sócio». O plano inclui áreas de restauração e convívio, novos campos de treino, um hotel, auditório, ginásio, piscina e ainda um novo pavilhão com capacidade para 15 mil pessoas para acolher o basquetebol e concertos.

«Queremos que qualquer madridista sinta que tem ali a sua casa», explicou.

O candidato deixou ainda uma mensagem para o futebol feminino, garantindo que pretende modernizar o Estádio Alfredo Di Stéfano, campo do centro de treinos, e aumentar a capacidade para 20 mil lugares, além de abrir o Santiago Bernabéu à equipa feminina nos encontros de maior dimensão.