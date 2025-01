Ronald Araujo renovou contrato com o Barcelona.

Em comunicado, o emblema catalão informou que o defesa-central uruguaio, de 25 anos, passa a ficar ligado ao clube até 2031.

Ronald Araujo chegou ao Barcelona em 2018, proveniente do Boston Riveer Montevideo. Até agora, totalizou 154 jogos pela equipa principal blaugrana.

Nesta terça-feira, o defesa sul-americano foi titular no jogo com o Benfica no Estádio da Luz, tendo feito o autogolo que originou o 4-2 dos encarnados, que acabariam por perder por 5-4.