A poucos meses de terminar o contrato, a continuidade de Leo Messi no Barcelona ainda é uma incógnita. O astro argentino está ligado ao emblema blaugrana até junho de 2021, mas as hipóteses de continuar em Espanha parecem cada vez mais reduzidas, sobretudo depois de ter pedido para sair do clube no último verão.

Luis Milla, antigo jogador dos catalães e do Real Madrid, confessou ter ficado «feliz» pela permanência de Messi em solo espanhol.

«Acho ótimo para o futebol espanhol que Messi tenha ficado. É um jogador ambicioso e quer ganhar títulos. Não conseguiu na temporada passada e, além disso, não tinha boa relação com o diretor desportivo [Eric Abidal] e não havia um bom sentimento com os dirigentes e o presidente (…). Essencialmente, Messi é um jogador maduro na abordagem a situações como esta. Ele sabe que o Barcelona é um clube que se encaixa no seu estilo de futebol e também compartilha uma mentalidade vencedora», disse o antigo médio que fez carreira nas décadas de 80 e 90, em declarações ao Tribal Football.

Ao contrário do que sucedeu quando Cristiano Ronaldo deixou Espanha, o antigo internacional espanhol crê que quando o argentino deixar a Catalunha não vai haver quem o substitua. «Cristiano Ronaldo deixou a La Liga e a vida continua e o Messi pode sair no futuro e a La Liga vai continuar também (…). Mas jogadores como Messi não são substituíveis. Sim, a La Liga sobreviveria sem Messi, mas não seria a mesma», acrescentou.