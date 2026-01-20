Uma estátua em tamanho real de homenagem a Seve Ballesteros, antigo golfista espanhol, desapareceu na aldeia de Pedrena, nos arredores de Santander, em Espanha, de onde era natural o golfista que ajudou a Europa a conquistar cinco Ryder Cups.

O alerta foi dado pela Câmara de Marina de Cudeyo que dá conta do misterioso desaparecimento da estátua de bronze que pretendia homenagear o jogador de golfe que faleceu em 2011, aos 54 anos, vítima de um cancro no cérebro.

A autarquia aponta para um eventual «roubo», mas recorreu às redes sociais para encontrar testemunhas que possam ajudar a resolver o mistério.

«A Polícia Local e a Guarda Civil iniciaram as investigações para tentar esclarecer este lamentável acontecimento que, ao que tudo indica, terá sido um roubo. Se alguém observou movimentos suspeitos, especialmente nas últimas 24 horas, informe a Guarda Civil ou a própria Polícia Local», pede o município.