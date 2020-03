Luis Rubiales, presidente da federação espanhola, deixou claro que o campeonato espanhol só voltará ao ativo quando todas as condições de saúde pública estiverem asseguradas.

O máximo responsável pelo futebol espanhol reiterou, em entrevista ao jornal As, que «o mais importante é e sempre será a saúde de todos os espanhóis».

«Na Federação temos tudo muito claro. O mais importante é e sempre será a saúde de todos os espanhóis. As competições só voltarão ao ativo quando a saúde de todos e a integridade da competição estiverem asseguradas, nunca antes. Não podemos sequer pensar em voltar a jogar quando há hospitais de campanha a serem montados nas ruas», começou por dizer.

Rubiales garantiu que desde o primeiro momento percebeu que as competições tinham de parar e tem como maior preocupação o bem-estar de todos os intervenientes no futebol espanhol. «Soubemos como devíamos atuar desde o primeiro momento. Sabíamos que tínhamos de suspender as competições que eram da nossa exclusiva responsabilidade. Neste momento, a nossa maior preocupação é a saúde dos futebolistas, árbitros, treinadores, funcionários e dirigentes do futebol espanhol», reiterou.

O atual homem-forte do futebol diz não estar preocupado com as eleições, que o vão opor a Iker Casillas, e deixou um elogio a toda a sua equipa. «Como está o país neste momento, a última coisa em que penso são nas eleições. Enquanto Espanha não voltar à normalidade, não as vou convocar. Temos de deixar as eleições de lado», afirmou.

«Revitalizamos algumas competições como a Supertaça e a Taça do Rei, que teve um formato com mais êxito da história da competição. Duplicamos os nossos ingressos de 170 para 340 milhões de euros e, com este dinheiro, pudemos ajudar as equipas da Segunda B e da III Divisão (…) Isto foi possível porque tenho os melhores à minha volta. Tenho uma grande equipa!», exclamou, por fim, Luis Rubiales.