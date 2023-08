O presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, foi criticado pelo beijo que deu à jogadora Jenni Hermoso, no decorrer dos festejos da conquista do Mundial feminino, na Austrália, mas já veio a público classificar as críticas como «palermices».

A verdade é que o beijo deu muito que falar e já foi criticado por altas individualidades do governo espanhol, como foi o caso da ministra da Igualdade, Irene Montero, que falou mesmo em «violência sexual». Uma crítica que recebeu o apoio de Ione Belarra, secretária geral do Podemos e ministra dos Direitos Sociais. «O que todas pensamos é que se fazem isto com toda a Espanha a ver, o que não farão em privado. A violência sexual contra as mulheres tem de acabar. Um abraço às campeãs!», escreveu a governante no Twitter.

Críticas que levaram Rubiales a tomar uma posição. «Idiotas há em toda a parte. É um beijo de dois amigos a comemorar alguma coisa... não estamos para palermices. Quando duas pessoas têm um gesto de carinho sem importância não podemos estar a ligar a idiotices. Espanha é campeã do Mundo e com isso me fico», destacou o dirigente em declarações a uma rádio espanhola.

A própria jogadora já tinha desvalorizado o incidente, destacando a «boa relação» que mantém com Rubiales e garantindo que o beijo «foi um gesto mútuo e espontâneo pela alegria imensa de ganhar o Mundial».