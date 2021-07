Rui Silva foi apresentado esta terça-feira como reforço do Betis, ele que representou o Granada nos últimos quatro anos e meio.

Em declarações aos jornalistas, o guarda-redes de 27 anos mostrou-se muito satisfeito com a mudança e revelou que rejeitou outras propostas para assinar pelo emblema de Sevilha.

«É um passo em frente na minha carreira, um projeto muito entusiasmante. (…) Rejeitei outras propostas e tomei a melhor decisão, este clube é histórico», afirmou.

«Tenho o perfil para jogar nesta equipa, gosto de sair a jogar», prosseguiu.

No Betis, o internacional português vai concorrer por um lugar na baliza com Claudio Bravo, experiente guarda-redes que já passou por clubes como Barcelona e Manchester City: «O Bravo tem um trajeto importante no futebol mundial. A competição estimula. Temos de aprender com os melhores.»

Rui Silva não falou com Cristiano Ronaldo, colega de seleção, sobre esta mudança, mas sim com William Carvalho, também ele jogador do Betis.

«Não falei com o Ronaldo porque ele também não conhece o Betis e eu estou habituado a jogar no campeonato espanhol e estou muito integrado. Falei sim com o William Carvalho e com o Jorge Molina no Granada», atirou.