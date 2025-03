Enzo Alves Vieira, filho de Marcelo, foi convocado para os sub-17 da seleção espanhola.

O jovem jogador, recorde-se, tem dupla nacionalidade (brasileira e espanhola) e foi chamado pela primeira vez à seleção espanhola de sub-15, em 2023, com apenas 13 anos.

Com mais de 100 golos pelas camadas jovens do Real Madrid, Enzo de 15 anos, prepara-se agora para integrar novamente os trabalhos da seleção espanhola que disputa, este mês, a segunda ronda do Campeonato Europeu.

A Espanha integra o Grupo A2 e vai enfrentar a seleção da Noruega (19 de março), da Alemanha (22 de março) e da Áustria (25 de março).

A fase final do Campeonato Europeu de sub-17 vai ter lugar na Albânia, entre 19 de maio a 1 de junho, onde apenas os primeiros classificados de cada grupo têm lugar.