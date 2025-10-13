Luis de la Fuente, selecionador de Espanha, abordou esta segunda-feira a situação de Samu Aghehowa, jovem médio do FC Porto, que tem somado poucos minutos na seleção principal espanhola.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente à Bulgária, de qualificação para o Mundial 2026, o técnico explicou que a menor utilização de Samu se prende sobretudo com a forte concorrência no plantel, e não com falta de qualidade.

«É um rapaz muito jovem, ainda está em processo de formação. Quando treina connosco, o rendimento é muito bom, mas é muito difícil conquistar um lugar nesta seleção. Há outros jogadores que também são muito bons», começou por dizer Luis de la Fuente.

«O Samuel não é inferior em nível, é igual. Mas em determinados cenários e planos que fazemos antes dos jogos, optamos por outros jogadores. No entanto, Samuel está sempre preparado e, no futuro, vai ser um futebolista muito importante. E quando falo de futuro, não estou a falar de meses — pode ser já amanhã», acrescentou.

O selecionador espanhol sublinhou ainda o grande potencial de Samu, não só na «Roja», mas também ao serviço dos dragões.

«O mais importante é que o Samuel é um jogador com um potencial excecional e, tanto na seleção como no seu clube, vai demonstrá-lo. Só precisa de ter mais minutos, mais tempo — e vai tê-los», concluiu.

Samu, de 21 anos, fez apenas dois jogos pela equipa principal da seleção espanhola. O último encontro foi em junho deste ano, quando jogou por 13 minutos frente à França na meia-final da Liga das Nações.