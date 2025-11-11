Luis de la Fuente, selecionador espanhol confessou o seu espanto com o tratamento médico a que Lamine Yamal foi submetido sem o conhecimento da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O selecionador espanhol reagiu em entrevista à RNE à intervenção por radiofrequência feita pelo Barcelona para tratar as dores na púbis do jovem jogador, um procedimento que obrigará o extremo a parar entre sete a dez dias.

«Claro que me surpreendeu. Quando não se tem notícia de nada e de repente te contam, ficas surpreendido. Ainda mais tratando-se de um tema médico», afirmou De la Fuente, sublinhando que o episódio apanhou de surpresa tanto o departamento médico como o corpo técnico da seleção espanhola.

«Há procedimentos que ocorrem à margem da Federação. É o que acontece, temos de aceitar. Nunca tinha vivido uma situação assim. Não acho que seja muito normal. Surpreendeu-nos a todos. Não temos notícias, nem conhecemos nenhum detalhe, além de uma questão de saúde, então ficamos surpreendidos», acrescentou.

Lamine Yamal chegou a apresentar-se na concentração da seleção em Las Rozas, mas acabou por ser dispensado da convocatória para os jogos frente à Geórgia e à Turquia, relativos à qualificação para o Mundial2026.