O At. Madrid não precisou de fazer um jogo de grande intensidade para levar a melhor sobre o ‘aflito’ Huesca.

Ainda sem João Félix, que continua lesionado, a equipa de Diego Simeone chegou à vantagem aos 39 minutos, graças a um excelente trabalho de Correa na área, após assistência de Marcos Llorente.

Sem pressionar muito, a cerca de dez minutos do final, após nova assistência de Llorente, numa jogada em que dois jogadores dos colchoneros estavam em jogo por milímetros, Ferreira-Carrasco fez o segundo e deu a tranquilidade necessária para o que restava do jogo.

Com esta vitória, o At. Madrid volta a isolar-se na liderança da liga espanhola, com mais três pontos do que o Real Madrid, que vencera na véspera.

Já o Huesca, que também não contou com Luisinho, continua em zona de descida, sendo 18.º classificado.