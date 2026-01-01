Sergio Ramos apresentou uma proposta formal para a compra do Sevilha e entrou de forma decisiva na corrida pelo controlo do clube andaluz. A informação foi avançada pelo órgão de comunicação espanhol, Cadena SER, através do programa Hora 25 Deportes, que revela que o central espanhol lidera um grupo de investidores interessado na aquisição total da sociedade.

Segundo a mesma fonte, a proposta já é do conhecimento dos principais acionistas dos andaluzes e surge numa altura em que o processo negocial com um fundo norte-americano perdeu força. A análise realizada às contas do clube terá revelado um cenário financeiro menos atrativo do que o esperado, levando os investidores dos EUA a recuar e a reduzir significativamente a oferta.

Neste novo contexto, a iniciativa encabeçada por Sergio Ramos ganha peso. O defesa, formado no Sevilha, já tem experiência como investidor no futebol, sendo atualmente um dos sócios do San Fernando, da terceira divisão andaluza.

De acordo com a Cadena SER, a venda do Sevilha continua longe de uma conclusão, mas o nome de Sergio Ramos surge agora como uma das opções mais relevantes para o futuro institucional do clube, não apenas como símbolo do passado em campo, mas também como potencial protagonista fora dele.

Formado no Sevilha, Sérgio Ramos cumpriu 88 jogos pela equipa principal dos andaluzes tendo faturado por dez ocasiões. Atualmente, o experiente defesa espanhol representa as cores do Monterrey, do México, para onde se transferiu há duas temporadas.