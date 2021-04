Sergio Ramos não escondeu o desalento depois de confirmada nova lesão que o pode afastar dos relvados numa altura determinante para a temporada do Real Madrid. O central recorreu às redes sociais para explicar como aconteceu a nova lesão e para dar conta do seu estado de espírito.

«A verdade é que já levo umas semanas bastante duras. Uma intervenção [cirúrgica] é sempre uma paragem desportiva e emocional. Por sorte, há uns dias estava a melhorar, mas, tanto no futebol como na vida, o azar também tem o seu papel», começa por contar na sua conta pessoal do Instagram.

O internacional espanhol foi submetido a uma intervenção cirúrgica em janeiro, mas já jogou, na quarta-feira passada, apenas quatro minutos no triunfo sobre o Kosovo. «Ontem, depois do jogo fiquei a treinar no terreno do jogo e senti uma dor no gémeo esquerdo. Hoje fizeram-me exames e confirmaram que tenho uma lesão muscular», revela.

O defesa, ao que tudo indica, pode ter de parar um mês e, a confirmar-se esse cenário, não estaria disponível para os jogos com o Liverpool, para a Liga dos campeões, e falharia ainda o clássico com o Barcelona, para o campeonato. «Se há algo que me dói é não poder ajudar a equipas nestes jogos de máxima exigência em que jogamos toda a época e também não vos poder devolver no campo todo o carinho e energia que me transmitem. Não posso fazer outra coisa se não falar com franqueza, trabalhar duro e animar a equipa com alma», referiu ainda.