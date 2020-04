É um sonho no mínimo estranho ou insólito para quem não conhece a história de Quique Setién, que cresceu na localidade de Liencres, nos arredores de Santander, em pleno campo, e foi de forma espontânea que, em declarações à TV3 da Catalunha, voltou a relacionar vacas e futebol: «Já disse aos jogadores que não tenho tempo a perder e que estou com pressa. Gostaria de ganhar a Liga dos Campeões e o campeonato. Se puderem ser ambos, melhor. É claro que sonhei passear por Liencres, entre as minhas vacas e mostrar-lhes a Liga dos Campeões», referiu.

Desde o local onde se encontra em confinamento, o técnico de 61 anos, que nunca negou as suas origens campestres, já na sua apresentação em Camp Nou, em janeiro, tinha aludido a vacas e a Liencres, lembrando, em pleno Camp Nou, que horas antes estava entre as vacas na sua localidade.

Apesar da vontade em conquistar títulos ao serviço do FC Barcelona, Setién mostrou-se crítico em relação à pressa que diz sentir num regresso da competição em Espanha, tendo em conta o cenário de pandemia que se vive: «O que eu gostaria de fazer era jogar e ser campeão a jogar, isso é óbvio. Mas a situação é como é. Não sei se valeria a pena (terminar a Liga como está), mas é indiferente para mim. Não me vou sentir um campeão por ter mais dois pontos. Mas tudo isso sobre futebol é anedótico. Esta é uma situação difícil e o que me preocupa é que isso seja resolvido o mais rápido possível. Que possamos sair e abraçar as pessoas mais velhas. O resto é supérfluo e não dou muita importância. Se temos de terminar, então que se acabe. Se jogarmos, ótimo», disse o técnico do FC Barcelona.

Setién, que tem contrato até 2021 com opção por mais uma época, falou igualmente do futuro da equipa: «Eu não sou a favor de fazer uma revolução. É verdade que teremos de introduzir alguns jogadores, mas não porque esta equipa esteja exausta ou cansada. O que queremos: uma equipa jovem ou uma de continuidade?», questionou o treinador.

Quanto a Lionel Messi e ao seu futuro no emblema catalão, numa altura em que se vivem momentos de tensão a nível diretivo, Quique Setién deixou bem claro o que pretende: “O ideal seria trabalhar num ambiente positivo. Mas não acho que essas coisas possam influenciar Messi. Temos a certeza de que ele continuará e terminará sua carreira em Camp Nou.»

Na Liga espanhola, que foi suspensa com 27 jornadas, o Barcelona lidera a classificação com mais dois pontos do que o Real Madrid, segundo classificado. Faltam realizar 11 rondas na competição que continua sem data de regresso devido à pandemia do novo coronavírus.