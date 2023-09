No dia em que defronta o Barcelona para a Liga espanhola, o Sevilha atirou-se ao clube catalão, acusado de suborno no «Caso Negreira», e confirmou ter falhado o encontro protocolar antes do duelo das duas equipas e que não terá dirigentes no camarote.

«O Sevilha mostra a sua total indignação e repulsa pelas práticas realizadas por ex-dirigente do Barcelona imputados pelo Caso Negreira, práticas que supostamente constituem crime. (...) Rejeitamos o comportamento do clube azulgrana durante os períodos em que supostamente se consumaram estes crimes», vincou o clube da Andaluzia em comunicado.

«Por esta razão, o Sevilha cancelou os atos protocolares correspondentes ao jogo da LaLiga desta sexta-feira e anuncia a ausência de representação no camarote do estádio de Montjuic», lê-se.