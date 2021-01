O Sevilha bateu a Real Sociedad este sábado por 3-2, num jogo que fica marcado por um hat-trick do marroquino Youssef En-Nesyri e também por um autogolo confrangedor do ex-portista Diego Carlos. Um jogo que começou frenético com quatro golos nos primeiros quinze minutos.

A equipa basca ofereceu boa réplica no Estádio Sánchez-Pizjuán e ainda conseguiu anular os dois primeiros golos da equipa da casa, mas já não teve pernas para o terceiro a abrir a segunda parte.

Foi, portanto, uma primeira parte intensa, com parada e resposta. O Sevilha inaugurou o marcador logo aos 4 minutos, com o primeiro golo de En-Nesyri, a passe de Fernando, mas a Real Sociedad empatou no minuto seguinte, com o tal autogolo do antigo central do FC Porto que também passou pelo Estoril. O defesa tentou atrasar a bola para Bounou, mas acabou por lhe fazer um chapéu bem medido.

A equipa da casa voltou à carga e recuperou a vantagem, aos 7 minutos, com o segundo golo do marroquino, mas, mais uma vez, a vantagem não durou muito tempo, uma vez que aos 14 minutos, a equipa basca voltava a marcar, desta feita por Alexander Isak a passe de Oyarzabal.

Tivemos, assim, quinze minutos frenéticos, com dois golos para cada lado, mas depois a equipa de Julen Lopetegui conseguiu controlar melhor o ritmo do jogo e a posse de bola e acabou por voltar a marcar, logo no primeiro lance da segunda parte, mais uma vez por En-Nesyri, que completou o hat-trick depois de Rakitic roubar uma bola a Merino.

Desta vez, o Sevilha fechou-se bem na defesa da curta vantagem e segurou os três pontos que lhe permitem alcançar a Real Sociedad no quinto lugar, ambos com trinta pontos.