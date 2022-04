O Sevilha venceu o Granada por 4-2, no encontro de abertura da 31.ª jornada da Liga espanhola e isolou-se, ainda que à condição, no segundo lugar, descolando de Atlético Madrid e Barcelona, que jogam sábado e domingo, respetivamente.

O resultado do jogo, aparentemente folgado, está longe de contar todas as dificuldades que a equipa de Julen Lopetegui sentiu para pôr as mãos nos três pontos diante de um Granada que, com Maximiano e Domingos Duarte no onze, vendeu cara a derrota na visita ao Sánchez Pizjuán.

Darwin Machís inaugurou o marcador para os visitantes aos 23 minutos, mas Diego Carlos (ex-Estoril e FC Porto) empatou pouco depois da meia-hora.

O jogo foi para o intervalo empatado a um golo e aos 66 minutos Ocampos assinou a reviravolta a passe do ex-portista Jesús Corona.

O Sevilha parecia a caminho do regresso aos triunfos após quatro jogos sem ganhar para a Liga espanhola. E lá chegaria, mas não sem antes ser forçado a ter de fazer mais por isso, já que Víctor Díaz fez o 2-2 ao minuto 88.

Já nos descontos, Rafa Mir marcou aos 90+3m e Papu Gómez, a passe de outro ex-FC Porto (Óliver Torres), fez o 4-2 final que permite ao Sevilha chegar aos 60 pontos na Liga espanhola.