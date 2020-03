O Sevilha quase deixou escapar um triunfo praticamente certo depois de desperdiçar uma vantagem de dois golos diante do Osasuna, que encetou uma notável recuperação quando jogava reduzido a dez jogadores.

O jogo terminou com uma vitória dos andaluzes por 3-2, que ao intervalo vencia por 2-0, com golos de Youssef En-Nesyri (13m) e Lucas Ocampos em cima do apito para descanso.

Na segunda parte, após intervenção do VAR, o guarda-redes Sergio Herrera viu o vermelho direto após tocar a bola com a mão fora da área e deixou a equipa de Pamplona reduzida a dez elementos.

Os condimentos para uma vitória confortável do Sevilha, mas até final desenhou-se um quadro surpreendente.

Aridane Hernández reduziu ao minuto 64 e, já depois de Rony Lopes ter sido lançado em campo por Lopetegui, Roberto Torres empatou e fez o 2-2 na conversão de um penálti assinalado após revisão do VAR, que descortinou uma mão na bola de Escudero.

Em risco de cair do pódio da Liga espanhola, o Sevilha lançou-se para a frente e foi recompensado no terceiro de oito minuto de compensação concedidos pelo árbitro, com En-Nesyri a bisar no encontro.