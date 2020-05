Há momentos em que não há espaço para a rivalidade no futebol. Momentos em que a solidariedade apaga tudo o resto, como aconteceu esta sexta-feira, com o Sevilha a apoiar uma iniciativa do vizinho Betis.

O clube de Benito Villamarín, onde joga William Carvalho, anunciou que vai apoiar a família de Juanma Linares, um fervoroso adepto do Betis, pai de duas filhas, que está em coma induzido, num hospital nos Estados Unidos, depois de ter sido vítima de um ataque cardíaco.

O clube fez um apelo nas redes sociais no sentido de reunir apoios para ajudar a família a pagar os elevados custos médicos e, logo a seguir, o Sevilha associou-se à iniciativa, desejando «muita força» à família.