Cinco dias depois de ter saído de Barcelona com uma pesadíssima derrota por 5-1, o Sevilha voltou à cidade condal, agora para defrontar o Espanhol.

Mas desta vez, no arranque da 11.ª jornada da Liga espanhola, a equipa andaluz levou a melhor por 2-0.

Aos 25 minutos, Lukebakio recebeu a bola no corredor central e, já perto da meia-lua, rematou colocadíssimo de pé esquerdo para o 1-0 dos visitantes.

O internacional belga foi mesmo o homem do jogo, já que praticamente em cima do intervalo voltou a faturar, desta feita com um remate rasteiro dentro da área.

O Sevilha está no 9.º lugar da Liga espanhola, agora com 15 pontos.