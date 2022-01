O Sevilha de Lopetegui continua em grande na Liga Espanhola e neste domingo reforçou o segundo lugar, aumentando para 10 os pontos de vantagem para o Betis que é terceiro.

Na receção ao Getafe, que contou com Florentino, médio emprestado pelo Benfica, até aos 86 minutos, o Sevilha venceu por 1-0 graças a um golo de Rafa Mir aos 22 minutos.

A equipa do sul de Espanha mantém assim a perseguição ao Real Madrid, que lidera da Liga espanhola com 49 pontos, mais quatro do que a equipa de Lopetegui.