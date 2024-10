As declarações recentes de Samu, que disse que Diego Simeone nunca falou com ele antes de deixar o clube e que, provavelmente, no Atlético Madrid não acreditavam que tinha nível para fazer parte do plantel, fizeram eco em Espanha e o técnico dos colchoneros foi abordado sobre o assunto neste sábado, dias depois do incrível poker em 40 minutos ao serviço dos sub-21.

Em declarações aos jornalistas na antevisão ao jogo com o Leganés, a contar para a Liga espanhola, o treinador argentino deu outra versão dos acontecimentos, dando a entender que não foi o Atlético que não quis Samu, mas sim o avançado que quis rumar a outras paragens, depois de na época passada ter estado cedido ao Alavés.

«Tentamos ser justos na procura de encontrar o melhor para o clube. Ele sabe que a 28 de junho mandou uma mensagem em que foi claro que não queria ficar no Atlético», disparou.