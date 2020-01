Diego Simeone, com respostas curtas na flash-interview, assumiu «toda a responsabilidade» do desaire do Atlético Madrid na Taça do Rei no terreno da Cultural Leonesa, da II Divisão B. O treinador argentino diz que «aconteceu futebol», mas garante que continua a acreditar no plantel que montou para a presente época.

«Acredito plenamente nos meus jogadores, hoje não fomos precisos na finalização, mas isto é futebol», começou por dizer.

A verdade é que, à entrada de fevereiro, o Atlético está afastado de três competições. É caso para perguntar se é o fim de uma era. «Fim de uma era? No mundo do jornalismo é preciso opinar…mas eu acredito nos meus jogadores. Estou convencido que tenho um plantel forte», insistiu.

O treinador lamentou depois as oportunidades desperdiçadas pelo Atlético nos noventa minutos. «Tivemos ocasiões de golo, mas o guarda-redes deles teve uma atuação fantástica. A Cultural fez um excelente jogo, a nós cabe-nos melhorar. A Cultural mereceu a vitória, nós não fomos contundentes, a responsabilidade é só minha», repetiu.