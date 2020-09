Diego Simeone está de regresso aos treinos do Atlético Madrid.

Recorde-se que o treinador argentino havia testado positivo para a covid-19, mas já se encontra recuperado e, por isso, voltou a orientar os treinos da equipa colchonera naquela que foi a primeira sessão de trabalho de Luis Suárez.

«Já estou novamente com a equipa. Obrigado por todas as manifestações de carinho. Cheio de entusiasmo por começar a Liga», escreveu o treinador nas redes sociais.

Ya de regreso con el equipo. Gracias por todas sus muestras de cariño.

¡Con mucha ilusión por empezar la Liga!



Back with the team.

Thank you all for the support.

Excited to start another La Liga campaign! pic.twitter.com/IhWQHzgpkD