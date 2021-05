Cerca de um ano após ter sido dispensado por Ronald Koeman e vendido ‘ao desbarato’ para o At. Madrid, o avançado uruguaio Luis Suárez sagrou-se campeão espanhol pelos colchoneros, enquanto viu o clube que representou nos seis anos anteriores ficar-se pelo terceiro lugar.

Na hora de celebrar, ainda a quente, Suárez não conteve as lágrimas ao recordar ter sido «menosprezado pelo Barcelona».

Mais tarde, já com as emoções normalizadas, o uruguaio conseguiu brincar com a situação. Em entrevista ao programa ‘Partidazo Cope’, quando questionado se alguém da direção do Barcelona lhe tinha dado os parabéns, o jogador do At. Madrid respondeu com ironia.

«Não. Mas estive quase a mandar-lhes uma fotografiazinha [dos festejos]», atirou numa gargalhada.