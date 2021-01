Emoção a rodos na terceira conquista da Supertaça de Espanha para o Athletic Bilbao depois de uma vitória sobre o Barcelona, no Estádio Olímpico de Sevilha, arrancada no prolongamento com um golaço de Iñaki Williams, depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar. Um grande jogo entre as duas equipas espanholas que nunca desceram de divisão e que são os estandartes maiores da Catalunha e dos País Basco. Nos instantes finais do jogo, Messi foi expulso, com vermelho direto, depois de agredir Villalibre.

O Barça, que tinha ultrapassado a Real Sociedad, nas meias-finais, nas grandes penalidades, esteve por duas vezes em vantagem, mas permitiu sempre a recuperação da equipa de Bilbau que, depois, no prolongamento, reclamou a conquista do troféu com o tal golaço de Iñaki Williams que só não levantou as bancadas porque estavam vazias. Foi a quarta vez consecutiva que o Barça perde uma final em campo neutro.

Um jogo que começou com um ritmo baixo, mas que foi crescendo, com um Barcelona, como é habitual, a tentar progredir de pé para pé, mas com dificuldades em conseguir profundidade, e um Athletic com um futebol mais direto, com bolas longas para Iñaki Williams e Raul Garcia, a provocar mais calafrios na área de Ter Stegen, com destaque para remates de Williams e Ander Capa que obrigaram o guarda-redes alemão a aplicar-se.

No entanto, foi o Barça a marcar primeiro, com Messi a quebrar o equilíbrio da equipa basca, com um grande passe a lançar Jordi Alba que cruzou para a finalização fácil de Griemzmann. Bola ao centro e o Athletic chegou ao empate quando ainda ecoavam os festejos do golo dos catalães. Grande passe de Iñaki Williams, a picar a bola para a área catalã, com de Marcos a surgir nas costas de Jordi Alba e a bater Ter Stegen. Empate ao intervalo.

Logo a abrir a segunda parte, o Athletic voltou a marcar, na sequência de um livre de Muniain e desvio de Raul Garcia, mas o golo acabaria por ser anulado pelo VAR por fora de jogo. O Athletic estava, mais uma vez, por cima do jogo, mas foi o Barça que voltou a marcar, a quinze minutos do final, mais uma vez com cruzamento de Jordi Alba e finalização de Griezmann.

O jogo encaminhava-se para o final no meio da dança das alterações a partir do banco quando, a um minuto do final, na sequência de mais um livre de Muniain, o Athletic voltou a empatar, com um desvio de Villalibre à boca da baliza. Balde de água fria para o Barça que já estava preparado para festejar a sua 14.ª vitória na Supertaça.

O jogo foi para prolongamento e o Athletic chegou, pela primeira vez, à vantagem de forma espetacular. Um grande golo de Inãki Williams, com um remate da quina da área a levar a bola ao ângulo.

O jogo seguiu tenso, Trincão ainda foi a jogo e o Barça teve oportunidades para empatar. Mas a verdade é que a frustração dos catalães foi crescendo até que Messi perdeu mesmo a cabeça e deu uma chapada na parte de trás da cabeça de Villalibre. O árbitro, alertado pelo VAR, foi rever as imagens e expulsou ao argentino com um vermelho direto. Foi a parte mais feia deste jogo, mas nesta altura os holofotes já estavam virados para a festa do Athletic. Minuain ajoelhou e chorou. O momento era dos bascos.