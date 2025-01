O Barcelona voltou a atropelar o Real Madrid e conquistou a Supertaça de Espanha, na Arábia Saudita, com um categórico 5-2. Um grande espetáculo da equipa de Hansi Flick com Lamine Yamal, Marc Casadó, Lewandowski e, sobretudo, Raphinha em plano de destaque. Os merengues até marcaram primeiro, mas os catalães chegaram ao intervalo já a vencer por 4-1. A segunda parte ficou marcada pela expulsão de Szczesny, mas contou apenas com mais um golo para cada lado.

Na memória estava ainda a goleada de outubro passado, em pleno Santiago Bernabéu, onde o Barça venceu por 4-0, com quatro golos marcados na segunda parte. Desta vez o Barça marcou quatro no primeiro tempo, depois de ter entrado no jogo com uma elevada posse de bola, vulgarizando o adversário com um futebol curto e apoiado.

Um domínio avassalador, logo a abrir o jogo, com duas oportunidades flagrantes, a primeira de Lamine Yamal, a segunda para Raphinha, com grande defesa de Courtois. No entanto, na primeira vez que o Real Madrid conseguiu ter bola, acabou por chegar ao golo, logo aos 5 minutos, com Vinicius a abrir uma autoestrada para Kylian Mbappé acelerar e bater Szczesny. Um golo claramente contra a corrente do jogo, como o Barça encarregou-se de demonstrar nos restantes quarenta minutos até ao intervalo.

Com um futebol de alto nível, o Barcelona voltou a pegar nas rédeas do jogo e virou o resultado em dois tempos. Na sequência de um passe de rotura de Lewandowski, Lamine Yamal lderramou toda a sua classe no golo do empate, antes do avançado polaco assinar a «remontada», na transformação de uma grande penalidade a punir uma falta disparatada de Camavinga sobre Gavi.

Mais três minutos, passe longo de Koundé e Raphinha fez o terceiro do Barça com um desvio de cabeça, numa altura em que o Real Madrid estava completamente perdido em campo, como ficou ainda mais evidente no quarto golo, já em tempo de compensação, antes do intervalo, em mais uma transição rápida, desta vez com finalização de Baldé.

Um verdadeiro furacão a varrer o Real Madrid, com o Barcelona a chegar ao intervalo com 72 por cento de posse de bola e um total de 13 remates contra apenas 5 dos rivais, mas a segunda parte seria bem diferente.

O segundo tempo até começou com mais um golo para o Barça, o segundo de Raphinha, em mais uma transição rápida, desta vez na sequência de um grande passe de Marc Casadó, mas, logo a seguir, o jogo viria a sofrer uma reviravolta de 180 graus. Kylian Mbappé voltou a destacar-se, mas foi derrubado à entrada da área por Szczesny. O árbitro nada assinalou, mas depois de alertado pelo VAR, foi rever as imagens e acabou por expulsar o guarda-redes do Barça.

Hansi Flick abdicou de Lamine Yamal para lançarf Iñigo Peña para a baliza e procurou manter o equilíbrio da sua equipa com a entrada do reforço Dani Olmo. O Real Madrid, na conversão do consequente livre, acabou por reduzir a diferença para 2-5, na sequência de um grande pontapé de Rodrygo, mas, a partir daqui, não houve mais futebol, ou melhor, o Barça deixou de atacar e concentrou-se no controlo do adversário, novamente com uma elevada posse de bola.

Carlo Ancelotti também baixou os braços e foi tirando do campo as suas principais estrelas, abdicando de Jude Bellingham, muito apagado esta noite, mas também de Vinicius, para descontentamento dos adeptos presentes nas bancadas.

A verdade é que a equipa de Hansi Flick, ao contrário do primeiro clássico da temporada, já tinha decidido o jogo na primeira parte. Uma vitória incontestável da equipa catalã que .conquista o primeiro troféu de 2025.