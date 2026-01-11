Supertaça espanhola: Real Madrid divulga onze errado e corrige pouco depois
«Meregues» tinham colocado Arda Güler no meio campo, mas foi Gonzalo García que entrou... para o ataque
A cerca de uma hora do início da Supertaça espanhola aconteceu algo que não se vê todos os dias. O Real Madrid partilhou o onze inicial para o El Clasico frente ao Barcelona, no entanto, poucos minutos depois apagou a publicação.
Na primeira publicação, os merengues referiam que Xabi Alonso escolheu uma formação 4-4-2 com o turco Arda Güler a titular. Já a segunda publicação, e o onze que se apresentará na Arábia Saudita conta com uma mudança para o 4-3-3, com Gonzalo García a surgir na posição nove.
Segundo a imprensa espanhola, terá acontecido um «erro técnico» e que a ideia do treinador do Real Madrid foi sempre avançar com o jovem ponta de lança.
De recordar, o Real Madrid defronta na noite deste domingo o Barcelona na disputa da Supertaça espanhola, um encontro com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.