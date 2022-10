A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou que a próxima edição da Supertaça vai voltar jogar-se na Arábia Saudita.

A prova, que desde 2019/20 tem quatro participantes, joga-se pela terceira vez (segunda consecutiva) neste país do Médio Oriente.

Real Madrid, Barcelona, Betis e Valência são as equipas participantes no torneio que se joga de 11 a 15 de janeiro em Riade, capital da Arábia Saudita, mais concretamente no Estádio King Fahd, recinto com capacidade para mais de 60 mil espectadores.

O Betis, campeão da Taça do Rei, vai defrontar o Barcelona, enquanto o Real Madrid (campeão de Espanha) defronta o Valência, finalista vencido da última edição da Taça. A ordem dos jogos das meias-finais (11 e 12 de janeiro) ainda será comunicada.