Surpresa: Oviedo despede treinador que protagonizou promoção histórica
Veljko Paunovic conduziu clube de volta ao primeiro escalão 24 anos depois, mas é agora alvo da primeira «chicotada» em Espanha
Veljko Paunovic conduziu clube de volta ao primeiro escalão 24 anos depois, mas é agora alvo da primeira «chicotada» em Espanha
O Oviedo anunciou esta quinta-feira, com alguma surpresa, a rescisão do contrato do treinador Veljko Paunovic, o mesmo treinador que, na época anterior, liderou a equipa numa histórica promoção, 24 anos depois da última presença da equipa que joga no Carlos Tartiere no primeiro escalão da liga espanhola.
É a primeira «chicotada» na presente temporada na liga espanhola, numa altura em que o Oviedo, com duas vitórias e seis derrotas, nem está em zona de despromoção.
No comunicado em que o clube anuncia a rescisão com Paunovic e a respetiva equipa técnica, constatam apenas agradecimentos e elogios ao trabalho realizado pelo treinador sérvio de 48 anos que tinha contrato até junho de 2026.
«O Real Oviedo quer expressar o seu agradecimento a Veljko Paunovic e à sua equipa técnica pelo seu profissionalismo, compromisso e dedicação durante a sua etapa à frente dedal equipo. Sob a sua direção, o Real Oviedo conseguiu a tão ansiada promoção à Primera Divisão, um êxito histórico que ficará para sempre na memória dos adeptos», escreve o clube.
Gracias, Pauno 💙i— Real Oviedo (@RealOviedo) October 9, 2025
Has sido parte fundamental de un sueño hecho realidad: el regreso a Primera División. ¡Suerte en tus próximos retos! 🫂#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/pqbDdH7pCV