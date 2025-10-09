O Oviedo anunciou esta quinta-feira, com alguma surpresa, a rescisão do contrato do treinador Veljko Paunovic, o mesmo treinador que, na época anterior, liderou a equipa numa histórica promoção, 24 anos depois da última presença da equipa que joga no Carlos Tartiere no primeiro escalão da liga espanhola.

É a primeira «chicotada» na presente temporada na liga espanhola, numa altura em que o Oviedo, com duas vitórias e seis derrotas, nem está em zona de despromoção.

No comunicado em que o clube anuncia a rescisão com Paunovic e a respetiva equipa técnica, constatam apenas agradecimentos e elogios ao trabalho realizado pelo treinador sérvio de 48 anos que tinha contrato até junho de 2026.

«O Real Oviedo quer expressar o seu agradecimento a Veljko Paunovic e à sua equipa técnica pelo seu profissionalismo, compromisso e dedicação durante a sua etapa à frente dedal equipo. Sob a sua direção, o Real Oviedo conseguiu a tão ansiada promoção à Primera Divisão, um êxito histórico que ficará para sempre na memória dos adeptos», escreve o clube.