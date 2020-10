Surpresa em Valdebebas: o campeão Real Madrid sofreu a primeira derrota no campeonato (1-0) este sábado, na receção ao recém-promovido Cádiz.

Aos 16 minutos, Anthony Lozano marcou o único golo da partida, depois de uma assistência do experiente avançado espanhol Álvaro Negredo.

Ao intervalo, Zinedine Zidane mudou quatro peças nos merengues – entraram Valverde, Militão, Casemiro e Asensio, para os lugares de Isco, Sergio Ramos, Luka Modric e Lucas –, mas a equipa do treinador francês não conseguiu alterar o rumo dos acontecimentos.

Ora, apesar desta derrota, o Real Madrid mantém-se (pelo menos para já) na liderança do campeonato, em igualdade pontual com... precisamente o Cádiz, embora o clube andaluz tenha mais um jogo do que os blancos.