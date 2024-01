O embate entre o Unionistas de Salamanca e o Villarreal, dos 16 avos de final da Taça do Rei, foi suspenso depois de um problema técnico que deixou o Estádio Rainha Sofia às escuras antes do início do prolongamento, numa altura em que se registava um empate 1-1 no final do tempo regulamentar. O jogo será retomado na manhã desta segunda-feira e, desta forma, o sorteio dos oitavos de final fica adiado para a parte da tarde.

Antes do apagão, o Villarreal adiantou-se no marcador, aos 82 minutos, com um golo de belo efeito de Elias, mas a equipa da casa empatou logo a seguir, aos 87, num penálti convertido por Planas.

No momento em que as equipas se preparavam para regressar ao relvado, para o prolongamento, o estádio ficou às escuras, ao que tudo indica, devido a uma falha de energia. Os jogadores e o árbitro ainda aguardaram pelo regresso da energia no relvado, os adeptos ainda chegaram a festejar o regresso da luz, mas foi apenas por um curto instante, antes de ficar tudo novamente às escuras.

Nas bancadas, alguns adeptos gritavam «Mañueco, paga a luz», mas o jogo acabou mesmo por ser suspenso e, pouco depois, foi anunciado, no sistema de som do estádio, que o jogo será retomado na manhã de segunda-feira.

O sorteio dos oitavos de final da Taça do rei estava marcado para a manhã de segunda-feira, mas, com este jogo ainda em aberto, vai realizar-se à tarde.