O Betis está fora da Taça do Rei, depois de ter perdido este sábado em casa do Alavés, por 1-0, em jogo dos 16 avos de final da competição.

Rui Silva foi titular nos béticos e William Carvalho foi lançado ao intervalo. Pouco depois, aos 57 minutos, Carlos Benavidez fez o único golo da partida.

Já o Getafe avançou para os «oitavos», ao vencer em Barcelona o Espanhol, por 1-0. O conjunto de Madrid – com Domingos Duarte no banco – chegou ao triunfo com um golo de Luis Milla, aos 87 minutos.

Por sua vez, o Girona, sensação da La Liga, triunfou em casa do Elche (2-0), com golos de Daley Blind e Yan Couto (ex-Sp. Braga).

Por último, o Rayo Vallecano eliminou o Huesca com uma vitória por 2-0, após prolongamento. Os golos foram de Óscar Valentín e Isi Palazón. Bebé não foi opção na equipa de Vallecas.