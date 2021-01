Supresa na Taça do Rei: o Eibar foi eliminado este domingo nos 16 avos de final, ao perder em casa do Navalcarnero, da terceira divisão.

Com Kevin Rodrigues no onze (Paulo Oliveira e Rafa Soares não constaram na ficha de jogo), a equipa do País Basco até entrou bem na partida e adiantou-se no marcador aos 16 minutos, por Muto.

A reviravolta da formação da casa começou à meia-hora, fruto de um golo de penálti de Jaimez, e completada na segunda parte com um bis de Esnaider, aos 62 e 80 minutos.

À mesma hora, o Betis, sem William Carvalho, triunfou no terreno do Sp. Gijón, por 2-0, numa vitória construída em três minutos: Canales fez o 1-0 aos 28 minutos, de penálti, e Rodri fechou o resultado final aos 31.