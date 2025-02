Depois do jogo épico entre Barcelona e At. Madrid desta terça-feira, foi a vez de Real Madrid e Real Sociedad entrarem em campo para as meias-finais da Taça do Rei de Espanha.

Os merengues bateram a Real Sociedad por 0-1 na primeira mão da eliminatória.

Os blancos chegaram ao golo à passagem do minuto 19. Contra-ataque mortífero terminou com Endrick a atirar para o fundo da baliza de Remiro.

Veja aqui o golo de Endrick:

A Real Sociedad nunca conseguiu faturar no encontro e o resultado não se alterou até ao final da partida. O Real Madrid foi mais forte e sai em vantagem nas meias-finais da Taça do Rei.

A segunda mão das «meias» está marcada para dia 1 de abril.