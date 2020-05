A federação espanhola (RFEF) recebeu o pedido da Real Sociedad e do Athletic Bilbao para que a final da Taça do Rei seja disputada com a presença de adeptos. O órgão máximo do futebol espanhol comparte o mesmo desejo do que os dois emblemas bascos, até pela tradição da prova, mas também adianta que o jogo só poderá ser disputado quando as condições sanitárias o permitirem, admitindo até adiar a discussão deste título para 2021.

«A RFEF comparte plenamente o desejo dos clubes Athetic e Real Sociedad de disputar a final da Taça do Rei quando as circunstâncias sanitárias e desportivas o permitirem celebrar a dita final aberta ao público e com a presença dos sócios dos clubes, bem como de todos os adeptos que desejem assistir», começar por destacar a federação.

No entanto, o órgão que rege o futebol espanhol não se compromete com uma data a curto prazo, pelo contrário, admite adiar a final até 2021, desde que seja antes da edição seguinte do mesmo troféu. «A RFEF vai articular os mecanismos regulamentares para que a final se dispute como competição oficial e no momento oportuno durante o ano de 2020 ou de 2021 e sempre antes da final da temporada de 2020/21», acrescenta o comunicado.

A finalizar, a RFEF compromete-se com os dois clubes a encontrar a data mais conveniente para que a final da Taça do Rei seja «uma grande festa», com adeptos.