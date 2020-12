Gonçalo Guedes foi determinante na vitória do Valencia no terreno do Terrassa por 4-2, equipa do quarto escalão espanhol, ao marcar dois golos que permitiram o apuramento na Taça do Rei, após prolongamento.

O recurso a muitos jogadores pouco utilizados para esta primeira eliminatória da Taça, foi uma opção que ia saindo cara ao treinador Javi Gracia, que aos 50 minutos via o Terrassa a vencer por 2-0, cm golos de Jaume Pascoal (9m) e Alex Fernandez (50m).

Pior ficou o panorama para o clube do Mestalla quando, aos 53 minutos, ficou reduzido a dez por expulsão de Guillem Molina, mas ainda havia tempo para lutar pela reviravolta, com recurso ao banco.

Aos 71 minutos foram lançados no jogo Carlos Soler e Gonçalo Guedes, e aos 86 Musah, os jogadores que acabariam por dar a volta à eliminatória. O espanhol faturou ao 83, de grande penalidade, e assistiu para o 2-2 do norte-americano, aos 90+1, levando o jogo para prolongamento.

Já com o Terrassa também reduzido a dez, foi a vez de brilhar a velocidade do internacional português, com golos aos 103 e 108 minutos.

Em termos de portugueses, o dia foi também de Orlando Sá, com um golo e uma assistência na goleada por 4-0 do Málaga (II Liga) sobre o Coruxo (II B).

O Almería, sob o comando do treinador José Gomes, também garantiu o apuramento ao ganhar no terreno dos catalães do L'Hospitalet por 4-1.

Sem portugueses, e com uma equipa totalmente de jogadores menos utilizados, o Atlético Madrid, líder do campeonato principal, venceu na deslocação a Cardassar, equipa do terceiro escalão, por 3-1.

O Bétis de William Carvalho e o Granada de Rui Silva e Domingos Duarte só jogam esta quinta-feira.