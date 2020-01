O Betis, ainda sem William Carvalho, foi eliminado na Taça do Rei pelo Rayo Vallecano, no desempate por grandes penalidades (4-2), após empate 2-2, depois de ter estado em vantagem no prolongamento.

O Rayo adiantou-se no marcador no início da segunda parte, com um golo de Catena, mas permitiu o empate da equipa de Sevilha a seis minutos dos noventa, com um golo marcado por Joaquín.

Já no prolongamento, a equipa do Benito Villamarín, com um golo de Loren (97m), passou para a frente no marcador, mas permitiu novo empate, aos 118, com Andrés Martín a nivelar o resultado.

Na lotaria das grandes penalidades, Joaquín e Tello falharam e foi mesmo o Rayo que fez a festa a caminho dos «oitavos».

Resultados desta quinta-feira

Ebro-Leganés, 0-1

Mirandes-Celta Vigo, 2-1 (ap)

CD Badajoz-Eibar, 3-1

Cultural Leonesa-At. Madrid, 2-1 (ap)

Rayo Vallecano-Betis, 2-2 (4-2, gp)