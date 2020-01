Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid e Valencia, os quatro clubes que disputaram a Supertaça de Espanha, na Arábia Saudita, integraram esta terça-feira o sorteio para os 16 avos de final da Taça do Rei, cujos jogos estão marcados para 22 de janeiro.

Os clubes que acabaram de chegar da Arábia Saudita já sabiam que iam jogar ao campo de uma equipa da II Divisão B, uma das condicionantes deste sorteio. Assim, o Barcelona vai jogar com o UD Ibiza, o Atlético Madrid visita o CYD Leonesa, o Valencia mede forças com o Logroñes, enquanto o Real Madrid vai jogar com os Unionistas de Salamanca.

Tendo em contas as muitas condicionantes neste sorteio, em dezasseis jogos só haverá três entre equipas do primeiro escalão: Rayo Vallecano-Betis, Sevilha-Levante e Real Sociedad-Espanhol.

Confira o sorteio completo: