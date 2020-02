Surpresa na Taça do Rei, em Espanha, com o Villarreal a ser eliminado, nos quartos de final, pelo Mirandés FC, 11.º classificado da II Liga espanhola que já tinha deixado o Celta e o Sevilha pelo caminho.

A equipa do submarino amarelo ainda conseguiu empatar por duas vezes, mas mão resistiu à tenacidade da equipa da província de Burgos que lutou até ao final por uma histórica presença nas meias-finais da Taça de Espanha.

A equipa da casa entrou a ganhar, com um golo de Matheus Aias (17m), mas os visitantes empataram por Javier Ontiveros (32m). O Mirandés recuperou a vantagem, mesmo em cima do intervalo, numa grande penalidade convertida por Martin Merquelanz.

Já na segunda parte, também de penálti, o experiente Cazorla voltou a nivelar o resultado, aos 56 minutos, mas a partir daqui a festa foi mesmo do Mirandés. Dois minutos depois, a atrevida equipa voltou, pela terceira vez, para a frente, com um golo de Odei Onaindia, antes de completar a surpresa, já em tempo de compensação, com mais um golo de Antonio Sanchez.

Uma vitória histórica do Mirandés, por 4-2, que vai dar que falar em Espanha.

Resultados dos quartos de final

Terça-feira:

Granada-Valencia, 2-1

Quarta-feira:

Mirandés-Villarreal, 4-2

Quinta-feira:

Real Madrid-Real Sociedad, 18h00

At. Bilbao-Barcelona, 20h00