Diz a sabedoria popular que a «vingança serve-se fria» e Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, esperou alguns meses pela melhor oportunidade para a executar. Até que ela surgiu.

Em maio, Tebas estava debaixo de fogo após ter-se envolvido nas redes sociais no bate-boca com Vinicius Júnior após o jogador do Real Madrid ter dito que Espanha era um país racista e que o dirigente estava mais preocupado em atacá-lo do que em combater estes comportamento no futebol, como o que se verificou durante o Valência-Real Madrid. «Omitir só faz com que se iguale a racistas», apontou o avançado brasileiro.

Ato quase imediato, Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola (RFEF), convocou uma conferência, na qual acusou Tebas de «comportamento irresponsável» e disponibilizou-se para mediar aquilo que parecia estar a escalar para um conflito diplomático entre Brasil e Espanha.

Esse foi apenas mais um episódio de uma relação tensa entre Rubiales e Tebas, que há dois anos teve outro momento crítico aquando do acordo estabelecido entre a LaLiga e o fundo CVC, que a RFEF e alguns clubes consideravam agravar as desigualdades e ser lesivo.

Agora, numa altura em que é Rubiales quem está debaixo de fogo devido à polémica com Jenni Hermoso após a final do Mundial feminino, o presidente da Liga espanhola não se deixou ficar e nos últimos dias tem disparado na direção do agora suspenso presidente da RFEF, quer em declarações a órgãos de comunicação social, quer nas redes.

«É indigno coagir as jogadoras da Seleção e pôr o foco nelas ou na sua reação a quente. Elas não são culpadas da imagem de Espanha dada por Rubiales. Nenhum oportunismo ou hipocrisia política justifica que a imagem de Espanha seja representada por um energúmeno a tocar os genitais, a forçar beijos, a carregar as jogadoras como se fossem um saco e a tocar de forma inapropriada na Rainha num momento tão importante. Não é uma questão de esquerdas ou de direitas. Rubiales não só minou, com a sua atitude, a dignidade da Jenni, mas também a de Espanha», disparou no Twitter já nesta quarta-feira.

Nos dias anteriores, o líder da Liga Espanhola acusou Rubiales de procurar a «crispação constante» durante os anos em que esteve no cargo e de estar interessado em sugerir que Tebas estava por detrás de uma conspiração contra ele. «Embora esse truque grosseiro de vitimização tenha funcionado muitas vezes, desta vez continuar a tentar é ridículo», disse, acusado Rubiales de comportamento «misógino e desprezível» e de provocar danos em todo o futebol espanhol.