O Leganés anunciou esta quinta-feira uma parceria com a Testicular Cancer Society e a FP7 McCann Dubai para uma ação de sensibilização para o cancro testicular.

Com o nome «Temos um par», os jogadores do clube espanhol irão entrar em campo na próxima jornada frente ao Barcelona com uma mensagem nos calções.

«Estes serão os segundos mais eficazes na história da sensibilização para o cancro dos testículos. Há anos que andamos a tentar iniciar esta conversa. Com esta ação, tenho a certeza de que seremos bem sucedidos porque, num instante, milhões de pessoas poderão sensibilizar a opinião pública. Transformámos um tabu num triunfo», afirmou o Michael Craycraft, fundador da Testicular Cancer Society.

«O futebol dá-nos uma voz única. Alguns dos nossos colegas de equipa não sabiam como fazer a prevenção antes desta campanha. Penso que tanto os jogadores como o clube tiveram um par, e se isso salvar uma vida vale mais do que qualquer título», referiu ainda o capitão do Leganés, Sergio González.

De recordar, o mês de abril é o mês mês de sensibilização para o cancro testicular, que afeta um homem em cada 250.

O Leganés vai jogar contra o Barcelona no próximo sábado, às 20h.