Entre as muitas vítimas mortais da tempestade DANA, em Valência, está José Castillejo, um antigo jogador formado no clube do Mestalla, que tinha 28 anos.

A notícia foi avançada pelo Eldense, clube do terceiro escalão do futebol espanhol, onde Castillejo também jogou na temporada de 2015/16.

«Terríveis notícias que nos chegam na sequência do catastrófico DANA. O Eldense lamenta profundamente o falecimento, aos 28 anos, de José Castillejo, ex-jogador azulgrená na temporada de 2015/16. Transmitimos o nosso mais sentido pesar aos familiares e amigos», lê-se na nota publicada pelo clube espanhol.

Formado no Valencia, Castillejo, além do Eldense, representou ainda clubes como Paterna, Torre Levante, Buñol, Recambio Colón de Valência e Roda de Castellón.