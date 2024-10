O Valencia pediu esta quarta-feira à Liga espanhola o adiamento do jogo do próximo sábado contra o Real Madrid, no Mestalla, a contar para a 12.ª jornada do campeonato.

O clube valenciano tomou esta decisão por causa das chuvas torrenciais que afetaram o leste do país na última noite e que provocaram dezenas de mortos e danos materiais, enquanto o clube merengue indicou que está «à disposição» do que o Valencia e as autoridades indicarem.

Segundo o balanço mais recente das autoridades locais, pelo menos 72 pessoas morreram em Espanha por causa das chuvas torrenciais.

Várias regiões de Espanha estão desde terça-feira sob a influência de uma «depressão isolada em níveis altos», um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em castelhano, que causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos do país, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, cujo governo regional confirmou 70 vítimas mortais até agora, num balanço que disse continuar a ser provisório.

«Continua o processo de levantamento e identificação das vítimas», disse o governo valenciano, num comunicado.

Devido aos estragos causados pela depressão meteorológica, a federação espanhola de futebol optou por suspender alguns jogos da Taça do Rei previstos para esta quarta-feira, incluindo o jogo do Valencia contra o Parla Escuela, que foi remarcado para 6 de novembro.

Para ajudar as pessoas afetadas, o Valencia juntou-se à operação de ajuda de emergência criada pelo Banco Alimentar em Valência e transformou o estádio Mestalla num ponto de recolha de alimentos e bens de primeira necessidade.