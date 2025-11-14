Depois de arremessar ovos contra o sobrinho, Luis Rubén Rubiales explicou o ataque sobre Luis Rubiales, durante a apresentação do livro do antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol. O protagonista deste incidente é irmão de Juan Rubiales, habitual crítico de Luis Rubiales.

«Não vi a reação do meu sobrinho. Não vi nada. Já me disse no passado que sou problemático. Perguntem-lhe por que motivo o disse. Estou triste por várias situações que acontecem desde 2019, ele acha que manda em tudo e todos, a começar pelo futebol. Não queremos ter nada haver. E agora faz-se de vítima, dizendo que está muito preocupado com a esposa e as filhas. Tudo isto indica que tipo de pessoa é o meu sobrinho. (…) E continua a atacar o meu irmão Juan. Deixou a vida mediática, desapareceu, mas voltou para o atacar. O meu sobrinho sabe que o meu irmão combate uma depressão há dois anos.»

«O seu problema é que é demasiado fanfarrão. Se me dessem tempo, teria atirado a dúzia de ovos», referiu em Madrid, em declarações ao canal Antena 3. Numa entrevista sem filtros, Luis Rubén Rubiales lamentou a despreocupação de Luis Rubiales pela situação de saúde da avó, de 90 anos.